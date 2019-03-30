Баитлонист Матвей Елисеев столкнулся с проблемами во время гонки преследования, которая состоялась в Тюмени в рамках чемпионата России. Во время прохождения первого круга дистанции у Елисеева оторвался ремень на винтовки, из-за чего спортсмен был вынужден бежать с оружием в руках.

Елисеев бежал до первого огневого рубежа, отталкиваясь лишь одной палкой, так как во второй руке держал винтовку. Из-за этого биатлонист сильно сбавил скорость, поэтому его обогнали соперники. На стрельбище Елисееву удалось закрепить ремень, однако на это ушло очень много времени — в итоге спортсмен не смог побороться за медали.

Напомним, победу в гонке преследования одержал Александр Логинов, допустивший четыре промаха на огневых рубежах. Вторым стал Вадим Филимонов, отставший от лидера на 14,3 секунды. Тройку призеров замкнул Максим Буртасов — его отставание составило 18,7 секунды. Оба спортсмена по одному разу ошиблись на стрельбище.

В женской гонке преследования победила Лариса Куклина.