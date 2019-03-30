Вице-президент СБР Сергей Чепиков сообщил, что организация не приглашала норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена в тренерский штаб сборной России.

«У нас есть главный тренер Анатолий Хованцев, он и определяет стратегию подготовки команды», — сказал Чепиков, слова которого приводит ТАСС. Специалист добавил, что Бьорндалену никто не делал официального предложения: было высказано всего-навсего мнение о том, что было бы неплохо видеть его в команде. Чепиков отметил, что СБР не вёл никаких переговоров с норвежцем: общение на эту тему было лишь с Ларсом Бергером и Альбиной Ахатовой.

Напомним, ранее Чепиков сообщил, что команда нуждается в специалисте по технике передвижения на лыжах, а норвежцы считаются лучшими в этом компоненте. Специалист добавил, что СБР намерен пригласить Бьорндалена, однако сомневается, что норвежец согласится, так как ведет напряженную спортивную деятельность.