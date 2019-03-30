Фигуристка Софья Акатьева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, разучила каскад с четверным прыжком.

На тренировке Акатьева исполнила каскад из четверного и тройного тулупа, исполнив второй прыжок с двумя поднятыми наверх руками. Видеозапись с исполнением каскада была опубликована в «Инстаграме».

Напомним, Акатьевой всего одиннадцать лет: спортсменка ещё не выступает в юниорской категории, так как не проходит по возрасту, однако это не мешает ей разучивать сложнейшие элементы. Ранее сообщалось, что фигуристка выучила четверной тулуп.

Спортсменка занимается фигурным катанием с четырех лет, на соревнованиях она представляет Москву. В 2019 году Акатьева стала второй на первенстве Москвы среди девочек старшего возраста.

Юные фигуристки Тутберидзе славятся выполнением сложных четверных прыжков: на юниорских соревнованиях чистые четверные тулуп и лутц исполняли Александра Трусоваи Анна Щербакова, а на взрослом уровне четверной сальхов исполнила Элизабет Турсынбаева.