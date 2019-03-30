Фигуристка Софья Акатьева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, разучила каскад с четверным прыжком.
На тренировке Акатьева исполнила каскад из четверного и тройного тулупа, исполнив второй прыжок с двумя поднятыми наверх руками. Видеозапись с исполнением каскада была опубликована в «Инстаграме».
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Now we have 4T+3T rippon by Sonya 😱 . . . Теперь у нас есть 4 Тулуп + 3 Тулуп риппон от Соня 😱 @teamtutberidze_ . . . #teamtutberidze #командатутберидзе #teamrussia #eteritutberidze #daniilgleikhengauz #sergeydudakov #sergeyrozanov #alexeyzheleznyakov #sambo70 #самбо70 #фигурноекатание #figureskating #figureskaters #катокхрустальный #москва #moscow #софьяакатьева #11лет #4T #11yearsold #4T #quadjumps #quadtoe #4T3T
Напомним, Акатьевой всего одиннадцать лет: спортсменка ещё не выступает в юниорской категории, так как не проходит по возрасту, однако это не мешает ей разучивать сложнейшие элементы. Ранее сообщалось, что фигуристка выучила четверной тулуп.
Спортсменка занимается фигурным катанием с четырех лет, на соревнованиях она представляет Москву. В 2019 году Акатьева стала второй на первенстве Москвы среди девочек старшего возраста.
Юные фигуристки Тутберидзе славятся выполнением сложных четверных прыжков: на юниорских соревнованиях чистые четверные тулуп и лутц исполняли Александра Трусоваи Анна Щербакова, а на взрослом уровне четверной сальхов исполнила Элизабет Турсынбаева.