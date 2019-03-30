Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров считает, выразил уверенность в том, что организация будет полностью восстановлена в правах в сентябре 2019 года.

Майгуров отметил, что на данный момент СБР находится под санкциями, но реализовать критерии, необходимые для восстановления прав, вполне возможно. «Я пока занимаюсь деятельностью рабочей группы по реализации критериев, которые выдвинул IBU», — сказал специалист, слова которого приводит «Тюменская арена». Майгуров добавил, что внеочередной конгресс IBU запланирован на вторую половину сентября: по мнению специалиста, именно тогда статус СБР будет восстановлен.

Напомним, СБР ограничен в правах с декабря 2017 года из-за многочисленных допинговых нарушений в команде.

Ранее сообщалось, что практически все члены правления Союза биатлонистов России работают без зарплаты. Единственным членом правления, получающим зарплату в организации, является Виктор Майгуров.