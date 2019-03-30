В Екатеринбурге будет построен новый биатлонный центр. Предполагается, что комплекс будет назван в честь олимпийского чемпиона Антона Шипулина.

Об этом рассказал телекомментатор Дмитрий Губерниев во время прямой трансляции мужской гонки преследования на канале «Матч ТВ». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что на данный момент комплекс проектируется. Спортивный объект будет предназначен не только для биатлона, но и для лыжных гонок. Также там будет игровая часть и гостиница.

Куйвашев добавил, что центр не будет претендовать на проведение масштабных соревнований. «Главное, что в него будет доступ для всех жителей Свердловской области», — приводит слова специалиста интернет-газета «Знак».

Напомним, Антон Шипулин завершил карьеру: о решении спортсмена стало известно 25 декабря. Биатлонист сам рассказал об этом в ходе пресс-конференции. По его словам, такое решение вызвано несколькими причинами. Одна из них — неприглашение на Олимпийские игры в Пхенхчан специальной комиссией МОК.