Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Владислав Игнатьев прокомментировал победу над московским «Динамо». Игра проходила в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги, «железнодорожники» выиграли со счётом 1:0.

После матча Игнатьев сообщил, что у него было ощущения, что команда играет с аутсайдером чемпионата. «Перед игрой Сёмин настраивал нас на матч как на решающую битву», — сказал футболист, слова которого приводит «Чемпионат». Игрок добавил, что команда очень не хотела терять очки, но «Динамо» создавало опасные моменты. «Слава богу, мы выстояли, сыграли на ноль и заслуженно выиграли», — сказал Игнатьев.

Напомним, единственный гол в матче забил Антон Миранчук, точно реализовавший пенальти во втором тайме. Одиннадцатиметровый заработал Игнатьев. Полузащитник отметил, что в эпизоде действительно был контакт: игрок потерял равновесие, так как соперник зацепил его ногу.

На данный момент «Локомотив» занимает второе место турнирной таблицы, однако московский ЦСКА, идущий третьим, ещё не сыграл свой матч.