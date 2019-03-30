В Москве на «ЦСКА-Арене» проходит второй матч финальной серии Западной конференции между ЦСКА и петербургским СКА. После первого периода москвичи ведут со счётом 1:0.

Единственная шайба была заброшена на 13-й минуте: нападающий ЦСКА Кирилл Капризов реализовал большинство. В роли ассистентов выступили Михаил Григоренко и Максим Шалунов.

За время стартовой двадцатиминутки команды заработали лишь одно удаление: за удар клюшкой две минуты штрафа получил игрок СКА Алексей Бывальцев.

Перед началом встречи главный тренер петербургской команды Илья Воробьёв принял решение внести поправки в стартовый состав. Вместо голкипера Магнуса Хелльберга, который играл не только в прошлом матче, но и защищал ворота на протяжении всей серии с ярославским «Локомотивом», на льду появился Игорь Шестёркин.