Биатлонистка Лариса Куклина поделилась впечатлениями от победы в гонке преследования, которая состоялась в Тюмени в рамках чемпионата России.

После финиша Куклина призналась, что чувствует усталость, однако испытывает положительные эмоции. «Одной бежать тяжелее, конечно. Когда с кем-то спарринг, то легче», — сказала спортсменка в эфире телеканала «Матч ТВ». Куклина добавила, что ещё в первый день чемпионата России сказала, что будет бороться за победу в каждой гонке.

«Не скажу, что я сильнее остальных – девчонки достаточно сильные», — подчеркнула спортсменка и предположила, что ей просто легче, чем остальным, даётся тюменская трасса.

Напомним, Куклина не допустила ни одного промаха на огневых рубежах. Второе место заняла Екатерина Мошкова, третье — Маргарита Васильева.