Nevasport провёл в Санкт-Петербурге открытый турнир по кёрлингу, принять участие в котором могли все желающие, независимо от уровня подготовки. Центральной фигурной мероприятия стал бронзовый призёр Олимпийских игр в Пхенчхане Александр Крушельницкий.

Перед началом соревнований Крушельницкий провёл мастер-класс для всех участников, которые решили впервые попробовать свои силы в кёрлинге.

В турнире приняли участие шесть команд: «Чайники», «Салют», «50 ударов шваброй», «Озорные Швабры», «Буревестник», «Мойка-топчик». В качестве судьи соревнований выступил Николай Чередниченко.

Наиболее успешной оказалась команда «50 ударов шваброй» — именно этому коллективу удалось одержать победу. На втором месте расположилась команда «Озорные швабры», на третьем — «Мойка-топчик».