В Архангельске проходит чемпионат России по лыжным гонкам, в рамках которого состоялись мужской и женский спринты классическим стилем. Победителями стали Андрей Парфёнов и Наталья Матвеева.

В женской гонке в финальном забеге приняли участие Наталья Матвеева, Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Ольга Кучерук, Евгения Ощепкова и Ольга Сергеева. Матвеева одержала победу, Белорукова заняла второе место, Непряева — третье.

Елена Соболева, Евгения Шаповалова и Ольга Царева выбыли на стадии полуфинала.

В мужском финале выступали Андрей Парфёнов, Сергей Ардашев, Андрей Краснов, Александр Панжинский, Ермил Вокуев и Александр Якимушкин. Парфенов стал первым, Ардашев финишировал вторым, Краснов — третьим.

Алексей Червоткин, Илья Семиков, Алексей Виценко и Артем Мальцев не смогли пробиться в финал. Глеб Ретивых не принимал участия в гонке.