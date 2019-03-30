В Москве завершился второй период хоккейного матча между ЦСКА и петербургским СКА. Команды ушли на второй перерыв при счёте 2:1 в пользу московских армейцев. Игра проходит на «ЦСКА-Арене» в рамках финала Западной конференции Кубка Гагарина. Данный матч является вторым в серии: в первом поединке победу одержали москвичи.

Во втором периоде хозяевам удалось забить один гол: взятие ворот было записано на имя Грега Скотта. За минуту до перерыва гости смогли отыграть один гол: Никита Гусев отправил шайбу в ворота Ильи Сорокина.

Напомним, первая шайба была заброшена на 13-й минуте: нападающий ЦСКА Кирилл Капризов реализовал большинство. В роли ассистентов выступили Михаил Григоренко и Максим Шалунов.

Перед началом встречи главный тренер петербургской команды Илья Воробьёв принял решение внести поправки в стартовый состав. Вместо голкипера Магнуса Хелльберга, который играл не только в прошлом матче, но и защищал ворота на протяжении всей серии с ярославским «Локомотивом», на льду появился Игорь Шестёркин.