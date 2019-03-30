В Грозном состоялся футбольный матч между «Ахматом» и московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в рамках 21-го тура чемпионата России и завершилась победой гостей со счётом 1:3.

Счёт в матче был открыт уже на седьмой минуте: в ворота «Ахмата» был назначен одиннадцатиметровый. К точке подошёл форвард красно-белых Луис Адриано и уверенно реализовал пенальти. Однако сохранить преимущество надолго гостям не удалось: спустя две минуты грозненцы сравняли счёт. Забитый гол занёс себе в актив нападающий Беким Балай.

Первый тайм закончился вничью, но во втором игровом отрезки красно-белые вновь вышли вперёд. На 68-й минуте Адриано оформил дубль, забив второй гол с передачи Зе Луиша. В добавленные к основному времени минуты Денис Глушаков установил окончательный счёт встречи, отправив третий мяч в сетку ворот голкипера Евгения Городова.

Таким образом, «Спартак» занимает третью строчку турнирной таблицы. Однако ЦСКА, идущий четвертым, ещё не сыграл свой матч.