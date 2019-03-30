Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что «чистых» спортсменов не волнует национальность тех, кто замешан в допинговых историях.

Биатлонист ответил на комментарий немецкого журналиста Ника Батлера в «Твиттере». Батлер написал о тренировках британских легкоатлетов под руководством американца Лэнса Браумана. «Не понимаю, почему это всегда связано с вопросом национальности. Чистых спортсменов не беспокоит национальность людей, которые обманывают наш спорт», — заявил Самуэльссон.

Напомним, тренер Лэнс Брауман провёл год в тюрьме. Специалист был связан с американским спринтером Тайсоном Гэем и другими спортсменами, уличёнными в применении запрещённых препаратов. Сейчас Брауман продолжает тренерскую деятельность.

Напомним, Самуэльссон известен российским болельщикам своими критическими высказываниями в адрес биатлониста Александра Логинова, вернувшегося после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Самуэльссон, как и ряд других иностранных спортсменов, считает, что Логинов обязан признать свою вину в употреблении эритропоэтина и попросить прощения у всего биатлонного мира.