Пятикратная чемпионка мира по тяжелой атлетике Татьяна Каширина выступит на чемпионате Европе. Турнир будет проходить грузинском Батуми в период с 6 по 13 апреля.

Как сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на ФТАР, Каширина вошла в состав сборной России на чемпионат Европы. Спортсменка выступает в весовой категории свыше 87 кг.

Также в состав женской сборной вошла Кристина Соболь ( до 49 кг), Кристина Новицкая и Светлана Ершова (обе — до 55 кг). В категории до 59 кг выступят Александра Козлова и Татьяна Алеева. Тима Туриева будет представлять категорию до 64 кг, Анастасия Романова — до 71 кг. В категории до 87 кг выступят Диана Мстиева и Ксения Пасхина.

Напомним, Каширина является серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года. Также спортсменка имеет пять золотых и две серебряных медали чемпионатов мира. Кроме того, Каширина семь раз выигрывала чемпионат Европы.