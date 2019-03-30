Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов поделился мнением о победе своих подопечных над грозненским «Ахматом». Игра проходила в рамках 21-го тура чемпионата России, московский клуб победил со счётом 3:1.

«У нас все игры эмоциональные, и эта — не исключение», — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер». Тренер добавил, что «Спартак» целенаправленно готовился к игре с «Ахматом» и ожидал, что будет непросто.

«Поединок выдался нервным с обеих сторон, как следствие — технические и позиционные ошибки», — прокомментировал Кононов и добавил, что в целом доволен результатом и тем, что его команде удалось набрать три очка.

Напомним, нападающий красно-белых Луис Адриано оформил дубль: сначала футболист реализовал пенальти, затем забил с игры. Третий гол в составе «Спартака» записал на свой счёт полузащитник Денис Глушаков.