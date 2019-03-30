Двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике Руслан Албегов не попал в состав сборной России на чемпионат Европы.

Как сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на ФТАР, Албегов не был включён в состав команды по спортивному принципу. Главный тренер мужской сборной России Олег Писаревский объяснил, что у Албегова были незначительные травмы, которые не позволили ему завершить выступление на Кубке России в феврале. Сейчас Албегов находится на сборах вместе с командой и пребывает в хорошей форме, однако спортивный принцип не позволяет включить спортсмена в состав сборной.

«В состав команды включены победители Кубка мира и серебряные призеры соревнования», — подчеркнул Писаревский.

Напомним, чемпионат Европы будет проходить в грузинском Батуми в период с 6 по 13 апреля. Ранее сообщалось, что в женских соревнованиях выступит пятикратная чемпионка мира Татьяна Каширина.