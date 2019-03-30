Московский ЦСКА обыграл петербургский СКА во втором матче финальной серии Западной конференции в Кубке Гагарина. Игра проходила на в Москве на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Первая шайба была заброшена в стартовой двадцатиминутке: отличился форвард ЦСКА Кирилл Капризов, в роли ассистентов выступили Михаил Григоренко и Максим Шалунов. Гол был забит в большинстве.

Во втором периоде московским армейцам удалось увеличить своё преимущество: точным броском отметился Грег Скотт. Однако спустя минуту Никита Гусев отыграл одну шайбу, сократив отставание СКА. Результативными передачами отметились Динар Хафизуллин и Алексей Бывальцев.

Заключительный игровой отрезок принёс петербуржцам ещё одну пропущенную шайбу: на этот раз автором гола стал Иван Телегин.

Таким образом, ЦСКА повёл в серии со счётом 2-0.