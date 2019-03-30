В Бахрейне завершилась квалификация этапа Гран-при Формулы-1. Победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым финишировал Себастьян Феттель, который также представляет команду «Феррари». На третьем месте расположился Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес».

Леклер стал 99-м пилотом Формулы-1, которому когда-либо удавалось завоёвывать поул. Таким образом, два болида «Феррари» будут иметь наиболее выгодные позиции в гонке.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял пятнадцатое место, его напарник по команде Александер Албон показал двенадцатое время. Квят выехал на финальную попытку, но в конце прогревочного круга вернулся на пит-лейн. Как оказалось, механики поставили россиянину старые шины. Пилот задал вопрос, почему он едет на старой резине, после чего команда велела ему возвращаться в боксы. На первой попытке во втором сегменте Квят был значительно быстрее Албона.

Гран-при Бахрейна состоится в воскресенье, 31 марта, в 18:10 по московскому времени.