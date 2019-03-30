Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят не смог побороться за попадание в третий сегмент квалификации Гран-при Бахрейна.

Квят показал пятнадцатый результат в квалификации, но вины пилота в этой неудаче нет. Как оказалось, механики допустили серьёзную ошибку: они поставили на болид Квята использованный комплект шин перед второй попыткой во втором сегменте.

Россиянин быстро понял, что едет на использованных шинах, и по радио обратился к команде. В результате чего инженеры отправили Квята обратно в боксы. После этого российский пилот спросил по радио: «Что это было, ребята?»

После первой попытки во втором сегменте Квят опережал своего напарника по команде Александера Албона.

Напомним, победителем квалификации стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.