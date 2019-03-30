В Тюмени продолжается чемпионат России по биатлону. В воскресенье, 31 марта, состоится мужской масс-старт, начало гонки запланировано на 13:55 по московскому времени.

В гонке среди прочих примут участие Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев и Максим Цветков. Предварительный старт-лист насчитывает 24 участника.

Напомним, сегодня, 30 марта, на чемпионате России состоялась гонка преследования, победу в которой одержал Александр Логинов. Логинов допустил четыре промаха на огневых рубежах, но это не помешало ему финишировать первым.

Вторым стал Вадим Филимонов, отставший от лидера на 14,3 секунды. Тройку призеров замкнул Максим Буртасов — его отставание составило 18,7 секунды. Оба спортсмена по одному разу ошиблись на стрельбище.

В женской гонке преследования победила Лариса Куклина.