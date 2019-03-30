В Тюмени продолжается чемпионат России по биатлону. В воскресенье, 31 марта, состоится женский масс-старт, начало гонки запланировано на 11:00 по московскому времени.

Среди прочих в гонке примут участие Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Екатерина Глазырина. Всего в предварительный старт-лист вошли восемнадцать спортсменок.

Напомним, сегодня, 30 марта, на чемпионате России состоялась гонка преследования, победу в которой одержала Лариса Куклина. Куклина не допустила ни одного промаха на огневых рубежах. Второе место заняла Екатерина Мошкова, третье — Маргарита Васильева.

Также в Тюмени состоится мужской масс-старт, в котором примут участие Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Максим Цветков и Алексей Волков.