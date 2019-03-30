Баскетбольный клуб «Зенит» на домашней площадке одержал победу над «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра проходила на паркете «Сибур-Арены» и завершилась со счётом 84:72 в пользу команды Джоана Плазы.

Петербуржцам удалось завладеть игровым преимуществом в самом начале встречи. После первой четверти «Зенит» вёл с разницей в четырнадцать очков — 27:13. Комфортный задел позволил подопечным Плазы контролировать ход поединка и не упускать лидерство до самого конца матча.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Марко Симонович, набравший 20 очков. Джален Рейнолдс оформил дабл-дабл из семнадцати очков и десяти подборов. «Зенит» одержал третью победу подряд, в то время как «Цмоки-Минск» потерпел пятое поражение в шести последних матчах.

В предыдущих пяти встречах сине-бело-голубые одержали три победы и потерпели два поражения. «Зенит» оказался сильнее «Автодора», «Зелены Гуры» и «Енисея», но перед этим уступил «Нижнему Новгороду» и клубу «ВЭФ» из Латвии.