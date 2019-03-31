В Тюмени продолжается чемпионат России по биатлону, в рамках которого состоятся мужской и женский масс-старты. Обе гонки пройдут сегодня, 31 марта.

Первыми на старт выйдут женщины: начало их гонки запланировано на 11:00 по московскому времени. Среди прочих в гонке примут участие Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Екатерина Глазырина. Всего в предварительный старт-лист вошли восемнадцать спортсменок.

Мужчины отправятся на дистанцию в 13:55. Планируется, что на старт выйдут Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев и Максим Цветков. Предварительный старт-лист насчитывает 24 участника.

Напомним, вчера, 30 марта, на чемпионате России состоялись гонки преследования. У мужчин победу одержал Александр Логинов. Логинов допустил четыре промаха на огневых рубежах, но это не помешало ему финишировать первым. В женской гонке быстрее всех оказалась Лариса Куклина.