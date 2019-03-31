В Санкт-Петербурге состоится футбольный матч между «Зенитом» и «Оренбургом». Игра будет проходить на стадионе «Газпром-Арена» в рамках 21-го тура чемпионата России.

На данный момент подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу, имея в своём активе 41 очко после двадцати сыгранных матчей. «Оренбург» располагается значительно ниже: команда идёт на десятом месте с 26 набранными очками.

Игра состоится сегодня, 31 марта, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Перед началом встречи Семак заявил, что «Оренбург» — очень организованная команда. «Мне нравится, как она играет и в обороне, и в атаке, хорошо контратакует. Крепкий орешек и середняк нашего чемпионата», — рассказал главный тренер сине-бело-голубых. Семак считает, что игра будет сложной, необходимо играть быстро и агрессивно, а также создавать моменты и реализовывать их.