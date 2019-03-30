Главный тренер хоккейного клуба СКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение своих подопечных от московского ЦСКА. Игра проходила в рамках финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина и завершилась победой ЦСКА со счётом 3:1.

После игры Воробьёв отметил, что ЦСКА нельзя обыграть, забив всего один гол. «Забиваем мало, потому что ЦСКА не пускает на свой пятак», — сказал тренер. Специалист добавил, что не считает голкипера Игоря Шестёркина виноватым в пропущенных шайбах.

Также Воробьёв ответил на вопрос, почему 21-летний нападающий Михаил Мальцев играл в составе первого звена. «Мощный парень, хорошо играет», — сказал специалист.

Напомним, СКА потерпел второе поражение подряд: таким, образом, ЦСКА выигрывает в серии со счётом 2-0. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге 1 апреля.