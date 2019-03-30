Нападающий хоккейного клуба СКА Сергей Плотников прокомментировал поражение от московского ЦСКА во втором матче финальной серии Запада. Игра завершилась победой московских армейцев со счётом 3:1.

После встречи Плотников отметил, что серия ещё не закончилась — СКА будет работать дальше и постарается отыграться дома. «Нам отступать некуда. Во всём можно прибавить», — сказал нападающий, слова которого приводит «Чемпионат». Игрок выразил мнение, что команде нужно прибавлять в реализации, так как армейцы создают много опасных моментов, но не могут забить.

Также Плотников ответил на вопрос, как забить вратарю ЦСКА Илье Сорокину. По мнению форварда, нужно создавать больше трафика перед лицом голкипера и искать добивания. «Проще его сломать? Вам, может быть, проще, выйдите и сломайте», — сказал игрок.

Напомним, ЦСКА выигрывает в серии со счётом 2-0. Следующие два матча состоятся в Санкт-Петербурге 1 и 3 апреля.