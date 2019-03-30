Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

СКА проиграл ЦСКА во втором матче серии

В Москве состоялся второй матч финальной серии Западной конференции в Кубке Гагарина. Петербургский СКА проиграл московскому ЦСКА со счётом 3:1. Таким образом, московские армейцы ведут в серии уже 2-0. Следующая игра состоится в Санкт-Петербурге 1 апреля: подопечные Ильи Воробьёва постараются сократить отставание в серии.

Куклина выиграла гонку преследования на чемпионате России

Биатлонистка Лариса Куклина стала победительницей гонки преследования, которая прошла в Тюмени в рамках чемпионата России. Куклина не допустила ни одной ошибки на всех огневых рубежах и финишировала первой. После гонки спортсменка призналась, что не считает себя сильнее остальных участниц соревнования. Второе место заняла Екатерина Мошкова, третье — Маргарита Васильева.

Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате России

В Тюмени состоялся не только женский пасьют, но и мужской. Победителем стал Александр Логинов, допустивший четыре ошибки на огневых рубежах. Но даже такое количество промахов не помешало спортсмену финишировать первым. Вторым стал Вадим Филимонов, третьим — Максим Буртасов.

Nevasport и Александр Крушельницкий провели турнир по кёрлингу

Nevasport провёл в Санкт-Петербурге открытый турнир по кёрлингу, принять участие в котором могли все желающие, независимо от уровня подготовки. Центральной фигурой мероприятия стал бронзовый призёр Олимпийских игр в Пхенчхане Александр Крушельницкий. Перед началом соревнований Крушельницкий провёл мастер-класс для всех участников, которые решили впервые попробовать свои силы в кёрлинге.

В честь Шипулина назовут новый биатлонный центр

В Екатеринбурге будет построен новый биатлонный центр, который назовут в честь олимпийского чемпиона Антона Шипулина. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что на данный момент комплекс проектируется. Спортивный объект будет предназначен не только для биатлона, но и для лыжных гонок.