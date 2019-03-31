Стартовый свисток прозвучал в матче санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» с «Оренбургом». Встреча в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу проходит на «Газпром-Арене» в Петербурге.

Команда Сергея Семака занимает в турнирной таблице РПЛ первое место, имея сорок одно очко после 20 туров. Отставание от ближайшего преследователя — 3 очка, однако у «Зенита» игра в запасе. «Оренбург» расположился в середине списка на 10-й строчке.

Перед началом встречи главный тренер петербуржцев заявил, что «Оренбург» — очень организованная команда. «Мне нравится, как она играет и в обороне, и в атаке, хорошо контратакует. Крепкий орешек и середняк нашего чемпионата», — рассказал главный тренер сине-бело-голубых. Семак считает, что игра будет сложной, необходимо играть быстро и агрессивно, а также создавать моменты и реализовывать их.