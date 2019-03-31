Футбольный клуб «Витесс» из Арнема снова сыграл в ничью в чемпионате Нидерландов. Матч 27 тура Эредивизи против клуба «АДО Ден Хааг» завершился со счетом 3:3.

Счёт в матче на седьмой минуте открыл нападающий «Ден Хаага» Шеральдо Бекер, затем «Витессу» удалось выйти вперед благодаря Томасу Бёйтинку: на 21 минуте он сравнял счет в матче, на 27 уже подарил команде Леонида Слуцкого преимущество.

На 31 минуте «Ден Хааг» снова сравнял счёт, отличился Лекс Иммерс. Под конец первого тайма Бейтинк оформил хет-трик, снова выведя гостей вперед.

Окончательный счет в матче оформился во втором тайме — Лекс Иммерс забил второй гол за игру и уравнял цифры на табло — 3:3.

«Витесс» Слуцкого занимает шестое место в турнирной таблице Эредивизи, имея после 27 туров сорок одно очко. «Ден Хааг» расположился на 13-м месте с 29 очками.