Российский хоккеист Артемий Панарин помог своему клубу «Коламбус Блю Джекетс» на выезде одержать победу над «Нэшвиллом». Матч завершился со счетом 5:2 в пользу гостей.

На счету Панарина в игре четыре результативные передачи. С пасов россиянина в игре забили Кэм Аткинсон (2), Дэвид Савар и Оливер Бьёркстранд. Благодаря четырем голевым пасам Артемий Панарин обновил свой личный рекорд по очкам за сезон в регулярном чемпионате НХЛ. На данный момент у него 83 очка в 75 матчах — 27 шайб и 55 передач. Прежний личный рекорд Панарин установил в прошлом сезоне, тогда за регулярный чемпионат он набрал 82 очка.

Вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 23 из 25 бросков по его воротам в матче.

Для «Коламбуса» это уже четвертая победа подряд. До конца регулярного чемпионата команде Панарина и Бобровского осталось сыграть четыре встречи.