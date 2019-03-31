Форвард ХК ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал второй матч серии плей-офф полуфинала Кубка Гагарина против петербургского СКА. Игра в Москве закончилась со счётом 3:1 в пользу столичных армейцев.

Капризов заявил, что матч получился очень упорным и наверняка понравился болельщикам. «Сегодня было много игры в меньшинстве, парни — красавцы, пластались, ловили шайбу на себя, и Илья Сорокин (вратарь ЦСКА) хорошо сыграл», — заявил хоккеист, добавив, что глупые удаления необходимо исключить. Слова хоккеиста приводит агентство ТАСС.

Также Капризов заявил, что команда сделает выводы из своих ошибок и будет исправлять их в третьем матче.

Третья игра серии плей-офф 1/2 финала Кубка Гагарина пройдет в Санкт-Петербурге 1 апреля, в понедельник, начало в 19:30 по московскому времени. Пока в серии лидирует ЦСКА со счётом 2:0.