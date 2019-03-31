Российский хоккеист Александр Овечкин установил новый личный рекорд в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу «Вашингтона».

В матче трое игроком «Кэпиталс» сделали дубль: голами отметились Ти-Джей Оши, Никлас Бекстрём и Александр Овечкин. Российский нападающий лидирует в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ с 51 шайбой в активе.

Две шайбы Овечкина помогли преодолеть ему отметку в 50 голов за сезон. Таких сезонов в НХЛ в карьере российского форварда набралось восемь — это третий показатель лиги. Больше только у Уэйна Грецки и Майка Босси — они девять раз в карьере забивали по 50 шайб в сезоне.

Также Овечкин вышел на четвертое место в лиге по количеству голов в большинстве — теперь у россиянина 247 шайб, заброшенных при численном преимуществе.