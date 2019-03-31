Нападающие «Краснодара», воспитанники клуба Магомед Шапи-Сулейманов и Иван Игнатьев в три раза увеличили свои оклады согласно новому подписанному контракту. По информации портала Чемпионат.com, теперь оба футболиста будут получать около 600 тысяч рублей в месяц.

Ранее их оклад составлял 200 тысяч рублей ежемесячно. Срок контракта остался неизменным — футболисты остаются в распоряжении «Краснодара» еще как минимум на три с половиной года.

Напомним, «Краснодар» 27 марта объявил о подписании нового контракта с Игнатьевым, однако футболист затем заявил, что ничего не подписывал, поскольку находился в стане молодежной сборной России. Как сообщает Чемпионат.com, в этот день обновил соглашение с клубом и другой молодой футболист Шапи-Сулейманов. Клуб попросил СМИ не беспокоить футболистов.