Российский актёр театра и кино Дмитрий Назаров посвятил песню своему любимому футбольному клубу «Спартак». Видео с исполнением песни он выложил в своем «Инстаграме».

В тексте произведения Назаров заявляет, что «Спартак» доводит до слёз, он есть и страдание, и радость, и почти инфаркт. Полное видео можно посмотреть в аккаунте актера.

В кадре актер одет в футболку красно-белых с надписью «Спасибо, маэстро» — отсылка к результатам тренера Массимо Карреры в московском клубе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) 30 Мар 2019 в 1:42 PDT

Вчера «Спартак» в рамках 21 тура чемпионата России выиграл у грозненского «Ахмата» на выезде со счетом 3:1. Склонить чашу весов на свою сторону команде удалось лишь по истечении часа игры, победный гол в матче забил форвард Луис Адриано.

Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на 5 очков, однако у сине-бело-голубых ещё игра в запасе.