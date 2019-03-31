Мужская сборная России по керлингу уступила команде Канады в третьем матче на групповом этапе чемпионата мира. Турнир проводится с 30 марта по 7 апреля в канадском Летбридже.

В составе сборной России выступали следующие кёрлингисты: скип Сергей Глухов, Артур Али, Дмитрий Миронов и Антон Калалб. Встреча закончилась со счетом 11:3 в пользу хозяев льда.

Стартовый матч на турнире россияне также проиграли, уступив команде Шотландии с результатом 8:2.

Сегодня, 31 марта, команде России предстоит сыграть со сборной Швейцарии, матч заявлен в вечерней сессии и начнется в 19:00 по местному времени. 1 апреля, в понедельник Россия сыграет со сборной Южной Кореи и сборной США. Также на турнире россияне сыграют с китайцами, итальянцами, шведами, голландцами, немцами, норвежцами. Заключительный матч группового этапа Россия проведет против Японии.

Всего в турнире принимают участие 13 стран.