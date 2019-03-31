Нигерийские болельщики на стадионе где идет матч со сборной Аргентины. Фото: официальный сайт ФИФА

Нигерийские болельщики на стадионе где идет матч со сборной Аргентины. Фото: официальный сайт ФИФА

Болельщика сборной Нигерии по футболу выдворили из России при попытке незаконно въехать на территорию Европы. В нашу страну нигериец прибыл на чемпионат мира по футболу, как сообщает агентство РИА Новости.

Срок действия безвизового режима и паспорта болельщика чемпионата мира закончился, однако болельщик продолжал оставаться на территории нашей страны и предпринял попытку перебраться в Европу.

По информации УФССП России по Смоленской области, незаконного мигранта теперь ждет принудительное выдворение в Нигерию.

Напомним, до конца 2018 года паспорт болельщика FIFA являлся заменой визы при въезде в нашу страну гостей чемпионата мира по футболу. Все болельщики, оставшиеся на территории страны после окончания срока действия паспорта, находятся на территории страны незаконно.