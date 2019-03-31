Петербургский футбольный клуб «Зенит» определился с цветами формы на матч 21 тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом». Фотографию комплекта выложила пресс-служба клуба в официальном «Твиттере» сине-бело-голубых.

Сегодня «Зенит» проведет матч с «Оренбургом» в лазурной форме. Матч начнется в 14:00 по московскому времени и пройдет на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Перед матчем на стадионе пройдет традиционный фан-променад. В предыдущем туре «Зенит» сыграл в ничью со «Спартаком» 1:1.

«Зенит» занимает первую строчку в чемпионате России имея после 20 туров 41 очко. Ближайший преследователь по таблице — московский «Локомотив«, он отстает на 3 очка, однако у сине-бело-голубых ещё матч в запасе. Сегодня также сыграют свои матчи преследователи «Зенита» «Краснодар» и ЦСКА.

«Оренбург» расположился на 10 строчке в турнирной таблице, у них 26 очков после 20 игр.