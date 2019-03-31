Американский боец ММА Джастин Гэтжи заявил, что хочет драться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за чемпионский пояс UFC. Слова американца приводит портал MMA Junkie.

Гэтжи заявил, что ему не важно, когда состоится его следующий бой. «В любом случае, мне должны будут много заплатить», — рассказал американец. «Я хочу быть чемпионом и драться с Хабибом. Думаю, в данный момент я являюсь одной из главных угроз его чемпионству», — заявил Гэтжи.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе, свой пояс он завоевал в бою с Элом Яквинтой, и защитил в противостоянии с Конором Макгрегором. На данный момент россиянин не проиграл ни одного боя в UFC. Гэтжи выиграл 20 из 22 поединков в UFC.