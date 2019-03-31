Крыша на стадионе «Газпром-Арена» будет закрыта во время матча 21 тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Оренбургом». Информация появилась в официальном «Твиттере» крыши стадиона.

Сегодня в Петербурге ожидаются осадки, поэтому клуб принял решение не открывать крышу.

Напомним, матч «Зенита» с «Оренбургом» пройдет сегодня, 31 марта, начало в 14:00 по московскому времени. «Оренбург» занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 26 очков. У «Зенита» за 20 туров набралось сорок очко. Ближайший преследователь сине-бело-голубых — «Локомотив», обыгравший вчера в московском дерби «Динамо», «железнодорожники» имеют на 3 очка меньше.

Также сегодня стало известно, что матч «Зенит» проведет в лазурной форме. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на сайте Nevasport.