Биатлонистка Светлана Миронова выиграла женскую гонку с общего старта на чемпионате России в Тюмени. Девушкам предстояло преодолеть 12,5 километров и отстрелять на четырех огневых рубежах.

Представительница Свердловской области Миронова пробежала дистанцию за 41:31,8 минуты, допустив по ходу гонки 3 промаха. Даже ошибка на последнем рубеже не дала биатлонистке проиграть, поскольку ходом она опередила ближайших преследовательниц.

Второй в гонке стала Лариса Куклина, также участница сборной России по биатлону в прошлом сезоне. Она проиграла Мироновой на финише 11 секунд, также допустив три промаха. Куклина на чемпионате России представляет Ямало-Ненецкий автономный округ.

Замкнула тройку призеров обладательница Кубка IBU этого сезона Виктория Сливко. В её пассиве 1 промах, лидеру она проиграла более 46 секунд.

Мужская гонка на чемпионате России по биатлону стартует в 13:55 по московскому времени.