На чемпионате России по биатлону начался мужской масс-старт. Спортсменам предстоит преодолеть 15 километров и закрыть мишени на четырех огневых рубежах.

Всего в гонке принимают участие 24 биатлониста. В старт-листе значатся фамилии таких спортсменов, как Александр Логинов (вице-лидер Кубка мира нынешнего сезона), Евгений Гараничев (призер ОИ-2014), Дмитрий Малышко (олимпийский чемпион в эстафете), а также участники сборной России Матвей Елисеев и Максим Цветков.

Ранее на стадионе «Жемчужина Сибири» состоялась женская гонка с общего старта, победу в ней одержала биатлонистка, представляющая Свердловскую область, Светлана Миронова. В нынешнем сезоне она со сборной России принимала участие в этапах Кубка мира. Второй стала Лариса Куклина, замкнула тройку призеров Виктория Сливко.