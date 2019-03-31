Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор оскорбил россиянина Хабиба Нурмагомедова, припомнив ему потасовку после боя 6 октября за чемпионский пояс UFC в легком весе.

Макгрегор выложил в свой аккаунт в «Твиттере» следующее обращение, репостнув фото Нурмагомедова: «У тебя забрали деньги, а твоим братьям подбили глаза, маленькая ты крыса! Вива Лас-Вегас! Нас ждет большая вечеринка!». Нурмагомедов пока на него не отреагировал.

Напомним, после боя Макгрегора и Хабиба за чемпионский пояс UFC произошла потасовка, после которой оба бойца были дисквалифицированы на долгий срок. На этой неделе Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры, поэтому бой-реванш между ним и Нурмагомедовым вряд ли состоится. Дисквалификация Хабиба истекает в июле нынешнего года.