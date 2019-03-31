Личный тренер биатлониста Александр Логинова Александр Касперович рассказал об общении его подопечного с представителями прессы и характере спортсмена. Слова Касперовича прозвучали в эфире телеканала «Матч ТВ».

Касперович считает, что такие таланты, как Логинов, рождаются редко, биатлонисту многое дано от природы. «Он все-таки общается с прессой», — заявил тренер, уточнив, что для перемен Логинову нужно время. «У него не так гладко все складывается по жизни, поэтому давайте дадим ему время. Думаю, Сашка разговорится и будет общаться с прессой в нормальной форме», — сказал Касперович.

Напомним, Александр Логинов завоевал две медали на прошедшем чемпионате мира — серебро в спринтерской гонке и бронзу в эстафете. На протяжении всего турнира он не давал комментариев в прессе, поскольку решил сконцентрироваться на гонках.