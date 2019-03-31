Экс-биатлонистка Анастасия Кузьмина, выступавшая за сборную Словакии, поделилась эмоциями и мыслями, чем будет заниматься после окончания спортивной карьеры.

«Есть понимание того, что сейчас — время закончить. Меня переполняет радость, что я делаю это именно здесь, на тюменской земле», — рассказала спортсменка в интервью изданию «Тюменская арена», добавив, что мировой биатлон — это большая семья и ей приятно ощущать себя её частью.

После завершения карьеры Кузьмина планирует посвятить себя семье: «Уделю родным внимание в той степени, в которой не могла это делать, будучи биатлонисткой».

Анастасия Кузьмина официально попрощалась с карьерой биатлонистки на чемпионате России в Тюмени. Кузьмина, несмотря на выступления за Словакию, является воспитанницей местного биатлона, поэтому приехала в Россию, чтобы пообщаться со своими болельщиками.