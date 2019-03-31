Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал об ожиданиях от концовки сезона в чемпионате России по футболу. В своем «Инстаграме» он выложил афишу матча с «Оренбургом».

В подписи к фото говорится, что теперь «Зениту» предстоит играть без пауз до конца сезона. «Если уж Гвардиола говорит, что их ждут восемь сложнейших матчей, то что что говорить нам?» — заявил Семак.

Также тренер заявил, что сейчас перед ним тот случай, когда «работаешь весь год, а результат решается лишь в последние два месяца».

Матч «Зенита» и «Оренбурга» пройдет сегодня на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Начало матча в 14:00 по московскому времени. Встреча пройдет в рамках 21 тура Российской Премьер-лиги.