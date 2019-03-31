Лыжница Анастасия Седова выиграла соревнования в женском скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в пос. Кононовское, Архангельской области. Спортсменкам необходимо было преодолеть дистанцию в 15 километров: 7,5 км классическим стилем, и еще 7,5 км свободным.

Результат Седовой на финише — 39 минут 22 секунды. Спортсменка представляет на чемпионате страны два региона России: Нижегородскую область и Республику Мордовия.

Второй в скиатлоне стала Алиса Жамбалова, участница сборной России, выступающая за Республику Бурятия. Она отстала от Седовой на 18,4 секунды. Третьей стала Анна Нечаевская из Республики Татарстан. Она проиграла лидеру 20,6 секунды.

Представительница Санкт-Петербурга Лидия Дуркина заняла в гонке четвертое место, уступив Седовой более 57 секунд.

Сегодня помимо женского скиатлона на чемпионате России в Архангельской области проходит также и мужская гонка.