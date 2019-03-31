Призеры скиатлона на чемпионате России. Фото: официальная группа ФЛГР в соцсети "Вконтакте"

Призеры скиатлона на чемпионате России. Фото: официальная группа ФЛГР в соцсети "Вконтакте"

Российский лыжник Алексей Червоткин стал победителем скиатлона на чемпионате России по лыжным гонкам. Спортсмены бежали дистанцию в 30 километров, из них 15 км — классическим стилем, 15 км — свободным.

Результат Червоткина — 1:02:15,2. На первенстве страны он представляет г. Москву. Второе место у завершающего карьеру лыжника Максима Вылегжанина, он проиграл Червоткину 0,1 секунды на финише. Вылегжанин выступает на чемпионате России за Удмуртскую республику.

Тройку призеров замкнул лыжник из Красноярского края Андрей Мельниченко, он уступил лидеру всего 0,2 секунды. На четвертом месте триумфатор Универсиады Иван Якимушкин из Тюменской области.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в центре лыжного спорта «Малиновка» в деревне Кононовская Архангельской области. Сегодня на соревнованиях прошел также женский скиатлон: чемпионкой России стала Анастасия Седова.