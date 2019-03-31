Футбольный клуб «Оренбург» открыл счёт в матче с «Зенитом» на 34-й минуте встречи. Встреча проходит в рамках 21 тура Российской Премьер-лиги.

Автором гола стал воспитанник «Зенита» нападающий Алексей Сутормин. После розыгрыша штрафного с левого фланга последовал навес в штрафную площадку, Иванович и Ракицкий были лишь свидетелями в эпизоде и не смогли накрыть форварда «Оренбурга».

Голевую передачу на Сутормина оформил Алексей Терехов.

Сейчас в матче продолжается первый тайм. На счету игроков «Зенита» пока только желтая карточка Юрия Жиркова. Игра проходит на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Судьей встречи является Николай Волошин.

«Оренбург» занимает 10 место в турнирной таблице, «Зенит» находится на первой строчке, отставание от ближайшего преследователя московского «Локомотива» составляет 3 очка.