Петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 1:0 проигрывает после первого тайма в матче с «Оренбургом».

Счёт в матче на 33 минуте открыл нападающий «Оренбурга» Алексей Сутормин, воспитанник системы «Зенита». После розыгрыша штрафного с левого фланга последовала передача в штрафную площадку, и Сутормин без особых сложностей замкнул её. Голевой пас принадлежит Алексею Терехову.

«Зенит» за первые 45 минут заработал только предупреждение: желтую карточку получил защитник сине-бело-голубых Юрий Жирков. Петербуржцы нанесли за тайм 8 ударов по воротам соперника, из них четыре в створ, но вратарь гостей Евгений Фролов сохранил ворота на замке.

Матч проходит в рамках 21 тура чемпионата России по футболу на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. «Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ.