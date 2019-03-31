На матче «Зенита» и «Оренбурга» в Российской премьер-лиге присутствует более 43 тысяч зрителей. Об этом сообщает официальный «Твиттер» «Газпром-Арены».

Точное число болельщиков на стадионе — 43 154 человека, это средний результат для «Газпром-Арены» в этом сезоне.

Сейчас счет в матче 2:1. Счет в первом тайме на 33 минуте открыл нападающий «Оренбурга» Алексей Сутормин, он опередил защиту «Зенита» и замкнул передачу Алексея Терехова. В самом начале второго тайма на 48 минуте счет в матче сравнял Сердар Азмун. Передачу на иранского форварда отдал Юрий Жирков.

На 82 минуте прямым ударом со штрафного мяч в сетку ворот Евгения Фролова отправил украинский защитник Ярослав Ракицкий. Сам штрафной заработал нападающий Артем Дзюба.